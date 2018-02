Britse privédetective: "Dood Ivana Smit is geen tragisch ongeval" mvdb

04 februari 2018

20u27

Bron: TV Limburg 0 De dood van Ivana Smit (18) is duidelijk geen tragisch ongeval. Tot die conclusie komt de Britse privédetective Mark Williams-Thomas die op vraag van de nabestaanden van het Nederlands-Belgische fotomodel naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur trok en daar een week lang haar overlijden onderzocht.

Smit werd op 7 december dood teruggevonden na een val van een balkon van een appartementsgebouw in miljoenenstad Kuala Lumpur. Haar overlijden is met raadsels omgeven. Williams-Thomas wil de Maleisische politie ervan overtuigen om het onderzoek te heropenen. Die feiten moeten dan "zonder twijfel" als moord worden onderzocht, verklaarde de privédetective aan TV Limburg. Of dat gaat lukken, valt af te wachten. De Brit ervoer massale corruptie in het Aziatische land. "Het is duidelijk dat personen en clubs de politie betalen in ruil voor bescherming. Het is ongezien dat de politie in de 21ste eeuw meewerkt aan doofpotoperaties."

Details wil hij nog niet geven. De man sprak heel wat mensen die enkel anoniem bereid waren om een getuigenis af te leggen, en duidelijk schrik hadden. "Er zijn weinig mensen die het verhaal kennen, die het overlijden niet verdacht vinden", aldus nog Williams-Thomas. De Brit hoopt binnen de tien dagen nieuwe informatie te krijgen die hij wil delen met de familie.

UIt de tweede Nederlandse lijkschouwing bleek al dat Smit, afkomstig uit Peer, al een letsel op haar achterhoofd had voordat ze de dodelijke val maakte. Ivana had naast een letsel op het achterhoofd ook blauwe plekken op haar beide bovenarmen, zowel aan de binnen- als buitenkant. Dat kan er volgens de patholoog op duiden dat ze tegen haar wil is vastgepakt. Eerder raakte al bekend dat er drugs gevonden zijn in het lichaam van het meisje. Het gaat om cocaïne die al 'langer' voor haar dood zou zijn ingenomen.