Britse prins William naar het Midden-Oosten voor historisch bezoek aan Israël SVM

01 maart 2018

14u24

Bron: Belga 3 De Britse prins William wil deze zomer een bezoek brengen aan Israël, Jordanië en de Palestijnse gebieden. Het wordt het eerste officiële bezoek van een lid van de Britse koninklijke familie in Israël sinds de oprichting van de staat in 1948. Het nieuws is door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd.

De reis van de prins vindt plaats op vraag van de Britse regering, twitterde Kensington Palace. Israël verheugde zich over de aankondiging. "Dit is een historisch bezoek, het eerste in zijn soort. En hij zal hier met grote genegenheid ontvangen worden", zei premier Benjamin Netanyahu.

The Duke of Cambridge will visit Israel, Jordan and the Occupied Palestinian Territories in the Summer. pic.twitter.com/VSdx7ts1Ff Kensington Palace(@ KensingtonRoyal) link

De Palestijnse president Mahmoud Abbas had vorig jaar bij de Britse regering aangedrongen om een eind te maken aan de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en werk te maken van de oprichting van een Palestijnse staat. Hij noemde het bezoek van prins William erg belangrijk. "We zijn erg blij dat we van die gelegenheid gebruik kunnen maken om de vriendschapsbanden tussen onze beide volkeren aan te halen", aldus Abbas.

Prins Charles, de vader van William, woonde in 2016 de begrafenis van ex-president Shimon Peres in Israël bij. Dat gold toen niet als een officieel staatsbezoek.