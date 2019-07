Britse prijsvechter wil 100.000 euro schadevergoeding van extreem lastige passagier IB

19 juli 2019

07u12

Bron: ANP 0 De Britse budgetluchtvaartmaatschappij Jet2 claimt 100.000 euro schade bij een passagier, die zich op een vlucht naar Turkije ernstig misdroeg. De 25-jarige vrouw ging zo tekeer dat de het toestel onder militaire begeleiding terug moest keren naar Stansted Airport.

"De vrouw vertoonde extreem agressief, beledigend en gevaarlijk gedrag", meldde de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. Haar grillige gedrag, waaronder een poging om de vliegtuigdeuren tijdens de vlucht te openen, "was een van de ernstigste gevallen van slecht passagiersgedrag die we hebben meegemaakt", aldus Steve Heapy, de hoogste baas van Jet2.

Twee Typhoon straaljagers van de Royal Air Force werden opgeroepen om het vliegtuig terug naar de Londense luchthaven te escorteren. "Ze moet nu de consequenties van haar acties onder ogen zien en we zullen er alles aan doen om de schade van ruim 100.000 euro op haar te verhalen", aldus Heapy.

Nepkaping

Tijdens het incident dat plaatsvond tijdens een vlucht op 22 juni sprong de vrouw plots op uit haar stoel en rende ze vervolgens luid schreeuwend richting cockpit. Ze deed alsof ze het toestel wilde kapen en riep heel hard dat iedereen zou gaan sterven, waarna grote paniek uitbrak onder de passagiers. Uiteindelijk moest de vlucht onder begeleiding van twee straaljagers terugkeren naar Stansted Airport.