Britse premier wil nationale en langzame versoepeling, maar is de bevolking er klaar voor? TT

07 mei 2020

17u35

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson wil dat heel het land vanaf maandag tegelijk stappen zet naar een geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen. Onder anderen de Schotse premier Nicola Sturgeon heeft zich fel tegen versoepeling gekeerd. Ze wordt net als oppositieleider Keir Starmer gesteund door een opiniepeiling die volgens The Daily Mail aangeeft dat 62 procent van de ondervraagden het te vroeg vindt om de lockdown te versoepelen.

Veel ondervraagden durven eigenlijk nog niet naar hun werk. Dat is volgens Britse media een van de eerste punten in het plan van Johnson om vanaf maandag in een half jaar tijd de coronamaatregelen geleidelijk af te bouwen. Mensen zouden maandag weer moeten worden aangemoedigd naar hun werk te gaan. Individueel sporten mag dan overal weer buiten en andere plaatsen in de open lucht, zoals parken, begraafplaatsen of markten zouden weer onder voorwaarden opengaan.

Johnsons regering heeft een plan van in totaal vijftig pagina's voor de 'heropening' van het Verenigd Koninkrijk. Hij wil het land ondanks de epidemie economisch 'lostrekken'. De Bank van Engeland heeft gewaarschuwd dat het voor de ergste economische crisis in 300 jaar staat. De premier maakt de inhoud zondag openbaar. Het is nog niet bekendgemaakt hoe laat hij dat doet.

Wel is bekend dat het een langzame terugkeer uit de lockdown wordt. Eind mei of begin juni zouden op beperkte schaal basisscholen weer opengaan en worden contactbeperkingen iets versoepeld. Eind juni zouden ook andere scholen de deuren weer openen en zouden een aantal buitensporten weer zijn toestaan, zoals golf, tennis en sportvissen. Pubs, bars en restaurants zouden pas eind augustus of begin september heropenen. En in oktober zouden voetbalfans weer naar wedstrijden mogen gaan.