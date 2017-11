Britse premier wankelt: "Veertig parlementsleden eisen ontslag May" IB

De positie van de Britse premier Theresa May wordt alsmaar wankeler. Veertig parlementsleden van de regerende Conservatieve Partij hebben een brief ondertekend waarin ze het vertrouwen opzeggen in de Britse premier Theresa May. Dat meldt de Sunday Times vandaag. Met acht stemmen meer is het mogelijk om de partijleider te dwingen om af te treden.

Mochten die stemmen behaald worden, dan wordt de nieuwe partijleider ook direct de premier van Groot-Brittannië. Nieuwe verkiezingen zijn daarvoor niet nodig.

Moeizame brexit-onderhandelingen

May kreeg een flinke klap te verwerken tijdens de vervroegde parlementsverkiezingen in juni. De Conservatieven verloren hun absolute meerderheid in het lagerhuis. Ook de moeizame brexit-onderhandelingen worden haar aangerekend. De laatste weken sijpelen steeds meer berichten naar buiten over partijgenoten die het vertrouwen hebben verloren in May.

Chaotische speech

De wanklanken zwollen recent weer aan na de chaotisch verlopen speech van May op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij, waarin ze werd onderbroken door een komiek met een ontslagbrief. Ook had ze last van hoestbuien. Die speech had haar leiderschap juist moeten onderstrepen.

Ontslag

Ook het recente ontslag van twee van haar ministers, werkt tegen May. Michael Fallon (Defensie) stapte op na beschuldigingen van seksuele intimidatie, terwijl Priti Patel (Ontwikkelingssamenwerking) moest vertrekken wegens niet meegedeelde ontmoetingen met Israëlische regeringsvertegenwoordigers.

