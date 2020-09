Britse premier vraagt “extra opofferingen" van bevolking in strijd tegen coronavirus SVM

30 september 2020

21u05

Bron: Belga 0 De Britten moeten bereid zijn meer opofferingen te doen om de verspreiding van het coronavirus in te perken. Dat heeft de Britse premier Boris Johnson gezegd. Hij heeft weliswaar geen striktere regels opgelegd om de sociale afstand te bewaren.

De premier zei dat Groot-Brittannië moet vasthouden aan het huidige beleid waarbij sociale bijeenkomsten nationaal beperkt worden en lokale lockdowns opgelegd worden op plaatsen met een hoge besmettingsgraad. Hij riep op tot gezond verstand en vroeg ook om opofferingen te maken.

Volgens Johnson is een "kritiek moment" bereikt. Hij waarschuwde dat hij strengere maatregelen in het hele land zou kunnen opleggen, mocht wetenschappelijk bewijs aantonen dat die nodig zijn.

Druk groeit

"Als we nu samen het werk doen, geven we onszelf de best mogelijke kans om verdere maatregelen te vermijden", aldus Johnson. "Ik weet dat sommige mensen zullen denken dat we moeten opgeven en het virus zijn beloop laten, met mogelijk een enorm verlies van levens tot gevolg. Ik moet zeggen dat ik het daar fundamenteel mee oneens ben."

Johnson staat steeds meer onder druk van parlementsleden binnen zijn conservatieve partij om de beperkingen te versoepelen en de economische schade te beperken. Gezondheidsexperten manen hem dan weer aan om de maatregelen net te verstrengen, kwestie van de hernieuwde verspreiding van het virus in te perken.

