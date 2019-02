Britse premier Theresa May wil opnieuw meer tijd voor brexit-deal NLA TT

10 februari 2019

22u30

Bron: Belga, ANP 0 Brits premier Theresa May heeft het parlement in Londen opnieuw om meer tijd voor de heronderhandelingen over de brexit met de EU gevraagd. Dat melden de BBC en de Telegraph vandaag onder aanhaling van regeringsbronnen. May wil uiterlijk woensdag een verklaring afleggen in het parlement over de stand van zaken in de onderhandelingen. Donderdag zal er over de verdere procedure gestemd worden.

Een regeringswoordvoerster bevestigde dat 27 februari intussen al als datum is voorzien voor een bijkomende stemming over hoe het nu verder moet. Maar mogelijk is dat nog altijd niet de definitieve stemming, en zouden er enkel amendementen moeten worden goedgekeurd.

Als het parlement May donderdag meer tijd toekent, zou dat al de tweede verlenging zijn sinds ze crashte met haar brexit-deal midden januari. De oppositie beticht May ervan de afgevaardigden kort voor de brexit-datum van 29 maart in een alles-of-niets-stemming te laten kiezen voor haar deal of een brexit zonder akkoord.



Pogingen om May de controle over het brexit-proces af te nemen en een uitstel van de EU-exit af te dwingen, zijn tot op vandaag mislukt. Keir Stramer, de brexit-expert van oppositiepartij Labour, kondigde aan dat zijn partij donderdag een tweede en definitieve stemming over Mays brexit-akkoord tegen eind februari wil forceren.

Labour moet daarvoor wel substantiële steun van pro-Europese afgevaardigden uit het regeringskamp krijgen. Volgens de Sunday Times ziet het er echter tot dusver niet naar uit dat ze daarin zullen slagen.

Ierse backstop

Op 29 januari stemde een meerderheid van de parlementsleden voor heronderhandelingen over de zogeheten Ierse backstop. Met die backstop moet een herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en het EU-lid Ierland voorkomen worden. Voor veel conservatieve parlementsleden is de regel evenwel een doorn in het oog, omdat ze vrezen dat Groot-Brittannië daardoor permanent aan de EU gebonden blijft.

Morgen gaat brexit-minister Stephen Barclay voor overleg naar Brussel. Tot dusver heeft de EU echter elke verandering aan het brexit-akkoord afgewezen. Barclay zal er spreken met de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Die laatste zei “uit te kijken naar de ontmoeting” en te zullen “luisteren naar hoe het Verenigd Koninkrijk een uitweg ziet”.

Premier May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kwamen vorige week overeen dat hun teams in gesprek gaan over een oplossing waarmee het Britse parlement de afspraken over een ordelijke brexit kan goedkeuren.

"De EU zal het terugtrekkingsverdrag niet heropenen”, aldus Barnier. Wel staat de EU open voor een aanpassing van de bij het scheidingsverdrag horende politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel, stelt hij.