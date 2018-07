Britse premier Theresa May roept haar kabinet bijeen na ontslag twee ministers jv

10 juli 2018

11u50

Bron: DPA/BELGA 0 De Britse premier Theresa May haar kabinet vanochtend bij elkaar. De Britse regering verkeert volop in crisis nadat twee topministers ontslag namen. May moet opnieuw eenheid vinden, meldt de BBC.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nam gistermiddag ontslag uit de regering van Theresa May. Nog geen 24 uur eerder stapte ook brexit-minister David Davis op. Hun ontslag heeft alles te maken met het standpunt van de regering met betrekking tot de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na de brexit in maart 2019. Ze kunnen zich niet vinden in de "zachte brexit" die May verdedigt.

Toch verwachten waarnemers niet dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen May. "Het zou extreem dom zijn als we een motie van wantrouwen zouden indienen tegen de premier", zei Michael Howard, de vroegere voorzitter van de conservatieven, aan de BBC.