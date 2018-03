Britse premier: "Rusland zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor 'verachtelijke' gifaanval op oud-spion" Kees Graafland ADN

12 maart 2018

18u49

Bron: AD.nl, Belga 0 "Rusland is zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de gifaanval op oud-spion Sergei Skripal en diens dochter in het Engelse Salisbury." Dat heeft de Britse premier Theresa May zojuist bekendgemaakt. "Of het is een directe daad van Rusland tegen ons land, of Rusland heeft het gas laten slingeren zodat het in handen van anderen kon komen." Moskou noemt de uitspraken van May een "circusnummer" en een "provocatie".

May deed haar uitspraken in het Britse parlement waar zij de parlementsleden op de hoogte bracht van de stand van het onderzoek naar de aanval op de Skripals, afgelopen zondag in Salisbury. "Het gaat om een militair zenuwgas dat wordt geproduceerd in Rusland", aldus May. "De Russen hebben onlangs nog aangegeven dat gas nog steeds te produceren. Of de aanval is een geweldsdaad op ons grondgebied, of de Russen hebben het gas laten slingeren zodat anderen eraan konden komen en het op ons grondgebied konden inzetten", wees zij naar een mogelijke Russische levering van de chemische stof. May houdt Rusland in beide gevallen hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk voor de 'verachtelijke daad'.

Op het matje

De Russische ambassadeur is door Engeland om opheldering gevraagd over hoe het 'Russische' zenuwgas in Engeland kon zijn. Als het land van president Poetin niet met een geloofwaardig antwoord komt, dan gaat May er vanuit dat Rusland achter 'deze geweldsdaad op Britse bodem' zit. Het land zal dan verdere maatregelen tegen Rusland treffen. De premier prees ook het ongeduld van het parlement. "Ik wil ook snel resultaat. Maar het is belangrijk de politie goed onderzoek te laten doen en weg te blijven van speculaties."

Reactie Rusland

De zaak rond de vergiftiging van de Russische dubbelspion dreigt de relaties tussen Moskou en Londen nog te verslechteren. Moskou ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag en beschuldigt Londen van anti-Russische propaganda.

Eerder vandaag had May spoedoverleg met betrokken ministers en veiligheidsdiensten over de betrokkenheid van Rusland bij het incident. Van tevoren liet het prominente Conservatieve kamerlid Tom Tugendhat, voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, al doorschemeren dat de premier daarna waarschijnlijk met de beschuldigende vinger naar Rusland zou wijzen.



Daarop reageerde de Russische ambassade in Londen als door een wesp gestoken. "Het huidige beleid van de Britse regering ten opzichte van Rusland is een zeer gevaarlijk spel met de Britse publieke opinie," zei een woordvoerder van de ambassade in een verklaring.

Ook de stellingname van May in het parlement leverde een Russische reactie op. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "circusnummer" in het Britse parlement. "De conclusie is duidelijk - het is ronduit een nieuwe politieke campagne, gebaseerd op provocaties", werd de woordvoerster van Buitenlandse Zaken Maria Sacharova door het persagentschap TASS geciteerd.

Zenuwgas

Sergei en Joelia Skripal liggen sinds zondag 4 maart in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze werden die dag bewusteloos op een bankje bij een winkelcentrum in Salisbury aangetroffen. Sindsdien doen de Engelse autoriteiten onderzoek naar het incident en beraadt de Britse politiek zich over stappen tegen Rusland. Uit onderzoek bleek dat de Skripals zijn aangevallen met een zenuwgas.

Sergej Skripal is een in Rusland wegens spionage voor de Britten veroordeelde dubbelspion die in 2010 dankzij een Amerikaans-Russische spionnenruil naar Engeland kwam. Britse media meldden dat Skripal contact bleef onderhouden in de wereld van geheime diensten en daar mogelijk geld mee wilde verdienen in de particuliere sector. Zijn dochter Joelia woont in Rusland en was bij haar vader op bezoek.