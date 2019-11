Britse premier ontkent pogingen kandidaten Brexit Party om te kopen: geen titels aangeboden aan rivalen TT

15 november 2019

13u00

Bron: ANP 0 De Britse premier Boris Johnson ontkent dat zijn partij heeft geprobeerd leden van de rivaliserende Brexit Party te paaien met titels. "Nee, nein", reageerde de Conservatieve leider bij de BBC op de beschuldigingen. "Wat is dit voor een onzin?"

Partijleider Nigel Farage van de Brexit Party zei gisteren dat leden van de Conservatieve Partij van Johnson hem herhaaldelijk een levenslange plek in het House of Lords hebben aangeboden. Toen hij weigerde, zou een vergelijkbaar aanbod zijn gedaan aan andere topfiguren binnen zijn pro-brexitpartij.

"De suggestie werd gewekt dat acht van hen een plek in het House of Lords konden krijgen", aldus Farage volgens Britse media. Ze moesten hem dan wel overhalen geen kandidaten in te zetten in allerlei kiesdistricten. Farage schreef ook op Twitter dat een topadviseur van Johnson telefonisch probeert zijn kandidaten over te halen zich terug te trekken in ruil voor "baantjes".

Johnson kreeg vanmorgen ook de vraag of er telefonisch contact is geweest tussen zijn partij en kandidaten van de Brexit Party. "Er vinden vast gesprekken plaats tussen politici van alle partijen", reageerde hij. "Maar niemand heeft een titel aangeboden gekregen, dat kan ik je wel vertellen."