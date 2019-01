Britse premier May waarschuwt: brexit wegstemmen of uitstellen “zou catastrofe zijn” TT

13 januari 2019

14u33

Bron: ANP, The Guardian 0 Twee dagen voor de cruciale brexit-stemming in het Britse Lagerhuis, waarschuwt premier Theresa May dat haar deal wegstemmen of de brexit uitstellen, “een catastrofe voor de democratie” zou zijn. Toch gaan alle waarnemers er van uit dat May dinsdag het onderspit zal delven.

De klok tikt ongenadig verder voor de brexit: nog minder dan elf weken en het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. Maar hoe de Britten uiteindelijk uit de EU zullen stappen, weet nu nog niemand. Alles zal afhangen van hoe de Britse parlementsleden dinsdag zullen stemmen: zullen ze Mays felbevochten akkoord met de rest van Europa goedkeuren, of toch verwerpen?

Waarnemers vrezen alvast het laatste: er zijn te veel ontevredenen in Mays eigen Conservatieve partij, die niet willen weten van de voorgesteld oplossing voor de Noord-Ierse grens. May stelde een stemming in december al eens uit omdat toen ook duidelijk was dat ze niet genoeg steun in eigen rangen had.



Vandaag waarschuwt May alvast opnieuw om de Britten die in meerderheid voor een brexit hebben gestemd, niet teleur te stellen. “Dat zou een catastrofe en onvergeeflijke vertrouwensbreuk in onze democratie zijn”, aldus de premier in The Sunday Express. “Mijn boodschap voor de parlementsleden is duidelijk: het is tijd om te stoppen met de spelletjes en om dat te doen wat juist is voor ons land.”

Wat er na dinsdag gebeurt als de deal is weggestemd blijft koffiedik kijken. Brexitminister Stephen Barclay maakte zich vanmorgen op de BBC sterk dat het parlement uiteindelijk wel een akkoord “volgens de grote lijnen van deze deal” zal goedkeuren.

“Labour bereidt motie van wantrouwen tegen premier May voor”

Als de May dinsdag de stemming verliest, wil oppositiepartij Labour in elk geval meteen een motie van wantrouwen indienen. Daar wordt dan waarschijnlijk woensdag over gestemd, schrijft The Guardian.

Volgens de krant hebben alle parlementsleden van Labour de opdracht gekregen dinsdag aanwezig te zijn bij de brexitstemming. Ook mensen die ziek zijn, worden opgetrommeld. Ze moeten daarna ook klaarstaan voor de motie. Labourleider Jeremy Corbyn zelf staat ook onder druk. Een deel van de partij wil dat er een nieuw referendum over de brexit komt.

Voor de motie van wantrouwen heeft Labour wel de steun nodig van ontevreden parlementsleden uit Mays eigen Conservatieve partij, of van andere partijen zoals de Noord-Ierse DUP. Die geeft gedoogsteun aan de huidige regering. Als de motie wordt aangenomen, heeft de Conservatieve partij van May twee weken de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, komen er nieuwe verkiezingen.