Britse premier May verliest stemming in parlement over Brexit Redactie

20u49

Bron: Belga 0 AFP Geen vroeg kerstcadeau voor de Britse premier May: ze kreeg af te rekenen met rebellie binnen haar eigen partij. De Britse Conservatieve premier Theresa May heeft vandaag nipt een stemming in het Lagerhuis omtrent de Brexit verloren. Ze kwam vier stemmen te kort.

Het ging om de vraag of de parlementsleden al of niet het laatste woord moeten krijgen omtrent de deal rond de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.



May kreeg af te rekenen met een rebellie binnen de Tories. Er stemden 309 parlementsleden voor een amendement dat voorziet dat het parlement moet stemmen over het akkoord, terwijl er 305 tegenstemmen waren.

Het Lagerhuis heeft zich de facto een vetorecht omtrent het Brexit-akkoord geschonken

Eerste nederlaag

Het is de eerste keer dat de regeringsleider een stemming over de Brexit verloor, én haar eerste nederlaag in het parlement.

May komt nu verder onder druk, ditmaal vanuit de Europa-fans binnen haar fractie. Zij beschikt na de jongste parlementsverkiezingen slechts over een flinterdunne meerderheid en moet voor de komende weken met nieuwe nederlagen rekening houden.

Het Lagerhuis heeft zich nu bovendien de facto ook een vetorecht omtrent het akkoord geschonken, tegen de wil in van de regering. De parlementsleden kunnen nu ook meer invloed laten gelden op de onderhandelingen met Brussel.

Compromis kwam te laat

De regering had nog geprobeerd de rebellen volgens de partijtucht te laten stemmen. Maar een ultiem compromisvoorstel kwam volgens Grieve "te laat". De dissidente Tories voerden ook aan dat een en ander draaide om het behoud van de parlementaire soevereiniteit.

Hardline-fans van de Brexit beschuldigden de rebellen ervan "middelen te zoeken om het wetsontwerp (omtrent de Brexit) te laten ontsporen". Volgens de Conservatief Iain Duncan Smith geeft het amendement de regering ook minder speelruimte in de onderhandelingen met de Unie.