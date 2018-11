Britse premier May sluit “geheim akkoord” over douane-unie na brexit HA

03 november 2018

23u47

Bron: AD.nl, ANP 0 De Britse premier Theresa May zou vandaag een akkoord hebben gesloten over een zogenoemde douane-unie. Daarmee zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland openblijven en zou een van de grootste obstakels in de brexitonderhandelingen worden weggenomen.

De deal, waaroverThe Sunday Times bericht, zou ‘Future Economic Partnership’ heten. De Britse krant baseert zich op bronnen rond de regering van premier Theresa May.

In het akkoord zouden ook details staan over een handelsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie. De deal zou vergelijkbaar zijn met het CETA-handelsakkoord dat de EU en Canada vorig jaar beklonken. De overeenkomst zal een uitstapclausule bevatten, waardoor premier May kan proberen sceptische ‘brexiteers’ binnen haar Conservative Party voor zich te winnen. De voorbereidingen voor een definitieve deal zouden “veel geavanceerder zijn dan eerder bekendgemaakt”.



Een woordvoerder Britse premier May doet het bericht in The Sunday Times af als “speculatie”. Volgens hem zijn de onderhandelingen nog gaande. Zeker is wel dat het Britse kabinet komende dinsdag bijeenkomt voor overleg over het plan. Op vrijdag hoopt May voldoende vooruitgang te hebben geboekt om de EU ervan te overtuigen een speciale brexittop tussen de partijen te organiseren.

De EU wil niet dat er ooit nog een harde grens komt tussen EU-lid Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Ze eist daarvoor een garantie van premier May. Die bleef tot nu toe uit.

Toch zal er op een of andere manier een scheiding moet komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, omdat er vanaf 1 april geen vrij verkeer van personen en goederen meer zal zijn. De EU moet kunnen controleren wat er naar binnen komt en naar buiten gaat. Hier is nog steeds geen oplossing voor gevonden.