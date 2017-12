Britse premier May: "Ooit zou er ook een vrouwelijke James Bond moeten zijn" AJA

Bron: The Guardian 0 AFP Of James Bond ooit zal vertolkt worden door een vrouwelijke actrice? Als het van Theresa May afhangt wel. De Britse premier kijkt erg uit naar de vertolking van Jodie Whittaker in de televisiereeks 'Doctor Who'. De Britse actrice is zo de eerste vrouw die deze legendarische rol op zich neemt.

May vertelde ook dat ze een grote fan is van de televisieserie 'Doctor Who' van de BBC. De beslissing om de iconische rol voor de allereerste keer aan een vrouw te geven juicht ze toe en ziet ze als echte 'girlpower'.

AFP Jodie Whittaker is de eerste vrouwelijke actrice die 'Doctor Who' zal vertolken.

"Ooit zou er ook een vrouwelijke James Bond moeten zijn", vertelde de Britse premier aan enkele journalisten tijdens een vlucht naar Cyprus waar ze enkele Britse troepen ontmoette.

May bleef wel nog vaag over wie Daniel Craig volgens haar zou moeten opvolgen. "Ik weet niet echt aan wie er allemaal wordt gedacht? Laatst las ik dat acteur James Norton een mogelijke opvolger was. Ik denk dat hij zelfs in een interview heeft gezegd dat hij de rol graag op zich zou nemen", aldus de Britse premier.

Photo News Zal acteur James Norton Daniel Craig opvolgen als de nieuwe James Bond?