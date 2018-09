Britse premier May: "Nieuw referendum zou verraad van de democratie zijn" LVA

02 september 2018

03u32

Bron: ANP 0 De Britse premier Theresa May wil niets weten van een nieuw referendum over de brexit. "Verraad van de democratie", noemt ze het als er voor de tweede maal een volksraadpleging komt over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

In de Sunday Telegraph schrijft ze zondag dat ze niet zal toegeven aan de luider wordende roep om een nieuw referendum. "In veel gevallen vertrouwden ze er voor het eerst in decennia op dat hun stem zou meetellen; dat na jaren van genegeerd voelen door de politiek hun stem zou worden gehoord'', schrijft May over de miljoenen mensen die in 2016 voor een brexit stemden. "Om de vraag opnieuw te stellen zou een groot verraad zijn van onze democratie - en een verraad van dat vertrouwen."

De actiegroep People's Vote voert campagne voor een volksstemming die gehouden moet worden als er een definitief akkoord is tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de brexit. May schrijft in hetzelfde stuk dat de regering rekening houdt met helemaal geen akkoord. Maar ze is er tevens zeker van dat Groot-Brittannië de EU verlaat met een "goede deal".