Britse premier May: "Illegale Israëlische nederzettingen vormen obstakel voor vrede"

"De illegale nederzettingen van Israël vormen een obstakel voor vrede." Die uitspraak deed de Britse premier Theresa May terwijl haar Israëlische collega Benjamin Netanyahu op bezoek was.

May herhaalde aan Netanyahu nogmaals dat ze vasthoudt aan een tweestatenoplossing. Het bezoek van de Israëlische premier kadert in de 100ste verjaardag van de Balfour-verklaring. In die verklaring verwoorde Groot-Brittannië het standpunt om de zionistische plannen voor een Joods nationaal tehuis in Palestina te ondersteunen. De verklaring wordt beschouwd als een belangrijke stap voor de latere stichting van de staat Israël.

Ook Netanyahu herhaalde tijdens het bezoek nogmaals zijn standpunt. "Israël houdt vast aan vrede. Ik wil vrede. Honderd jaar na de Balfour-verklaring zouden de Palestijnen eindelijk een Joods nationaal tehuis, en later een Joodse staat, moeten accepteren."

"Als ze dat doen, zal de weg naar vrede veel dichter liggen. Volgens mij is vrede dan haalbaar", aldus nog Netanyahu.

Palestijnen houden protestacties

De Palestijnen zien in de Balfour-verklaring een reden voor hun vlucht en verdrijving tijdens de eerste oorlog in het Midden-Oosten. Ze bedreigen de Britten steeds weer met een klacht wegens die verklaring.

Tijdens een protestactie vandaag in Ramallah droegen de mensen borden met opschriften als "Een belofte van iemand die geen eigenaar is, van iemand die niet bevoegd is" en "Gerechtigheid en vrijheid voor Palestina". Kinderen zwaaiden met zwarte vlaggen. Ook in andere steden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook waren er demonstraties.

