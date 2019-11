Britse premier Johnson weigert te antwoorden op de vraag hoeveel kinderen hij heeft “Uiterlijk op 31 januari uit EU als Conservatieven meerderheid krijgen” LH TT

29 november 2019

11u04

Bron: ANP, Reuters 1 De Britse premier Boris Johnson vindt niet dat het publiek moet weten hoeveel kinderen hij heeft. In een radio-interview weigerde hij vanmorgen op die vraag te antwoorden. Johnson ligt onder vuur voor oude uitspraken dat kinderen van alleenstaande moeders “slecht opgevoed, dom, agressief en onwettig” zijn.

Johnson beantwoordde vanmorgen vragen van luisteraars op de radiozender LBC. Het interview nam een ietwat vreemde wending toen een vrouwelijke luisteraar de premier een column uit 1995 voor de voeten wierp. Daarin had Johnson het over “de weerzinwekkende voortplanting van alleenstaande moeders”. Hun kinderen noemde hij “slecht opgevoed, dom, agressief en onwettig”. Die beschrijvingen doken de laatste dagen weer op en zijn politieke tegenstanders riepen de premier op zich er alsnog voor te verontschuldigen, ook al zijn ze bijna 25 jaar oud.

De luisteraar, zelf een alleenstaande moeder, zei in het interview de uitspraken evenmin te kunnen appreciëren. Toen presentator Nick Ferrari inpikte en de premier vroeg waarom hij oordeelt over de kinderen van andere mensen, terwijl hij weigert over zijn eigen kinderen te spreken, klapte Johnson dicht. Op de vraag “Hoeveel kinderen hebt u eigenlijk?” kwam enkel het antwoord: “Geen commentaar”. Ook op de vraag of hij zelf genoeg betrokken is bij hun leven, weigerde hij te antwoorden. “Ik denk niet dat het land dat wil horen. Ik hou heel veel van mijn kinderen, maar zij doen niet mee aan deze verkiezingen, dus ik ga geen commentaar geven.”

Over zijn uitspraken in zijn column van 25 jaar geleden, zei Johnson dat hij ze maakte “nog voor ik politiek actief was”. Dat ze nu weer worden bovengehaald, komt door “Labour die probeert de aandacht af te leiden van de realiteit dat ze geen plan voor de brexit hebben”. De verkiezingen vinden plaats op 12 december. In de peilingen stevent Johnson met zijn partij af op een grote meerderheid in het Britse Lagerhuis.

“Uiterlijk op 31 januari uit EU”

Johnson herhaalde vandaag ook dat hij geen reden ziet de overgangsperiode na de brexit te verlengen. Op de vraag of hij liever premier wil zijn of het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil halen, was hij ook duidelijk. "Ik haal ons liever uit de EU. Dat kan ik u zeggen."



Als Johnson de verkiezingen wint op 12 december, wil hij nog voor de kerst een brexitdeal door het parlement krijgen. Dat staat in een voorpublicatie van de Conservatieven, die zondag officieel verschijnt.