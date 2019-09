Britse premier Johnson bezoekt Ierse ambtsgenoot met “overvloed aan voorstellen” als alternatief voor backstop Redactie

09 september 2019

20u30

Bron: The Telegraph, Reuters, Belga 0 Johnson bezocht vandaag zijn Ierse collega Leo Varadkar. De twee leiders hadden het uiteraard hoofdzakelijk over de brexit, en dan meer bepaald over de netelige kwestie van de ‘backstop’. Johnson wil zoals bekend af van die noodoplossing voor het Ierse grensprobleem en heeft daarvoor naar eigen zeggen een “overvloed aan voorstellen” naar Dublin meegenomen.

Het is voor Johnson “absoluut vitaal” dat de grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland open blijft, dat met andere woorden een harde grens vermeden wordt. Hij beloofde dan ook dat er “nooit” controles op de grens zullen zijn.

Na afloop van het gesprek lieten beide regeringsleiders een mededeling verspreiden waarin ze verklaarden dat het water tussen hen nog bijzonder diep is. Johnson hoopt via een akkoord met Dublin alsnog een verbeterde brexit-deal met de Europese Unie uit de brand te kunnen slepen.

Tot nu kreeg de EU van de Britten geen realistische alternatieven voor de door Johnson verfoeide backstop te zien, zei Varadkar. De Ierse premier liet op zijn beurt weten alleen genoegen te nemen met harde garanties over de grens met Noord-Ierland. “We zullen er niet mee akkoord gaan als juridische garanties worden vervangen door beloftes.”

Johnson zei na afloop dat hij een ‘no deal’ een mislukking van staatsmanschap zou vinden, “waar we allemaal verantwoordelijkheid voor zouden dragen”. Hij houdt daarnaast vertrouwen in een afloop mét een deal en zei ook niet bang te zijn voor wat er zich afspeelt in het parlement. Varadkar op zijn beurt waarschuwde dat een oplossing voor de Ierse grens, de zogenoemde Irish backstop een harde eis blijft.

