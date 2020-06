Britse premier Johnson belooft inwoners van Hongkong te helpen als China wet invoert ttr

03 juni 2020

08u51

Bron: belga 1 De Britse premier Boris Johnson heeft beloofd de Britse immigratiewetgeving te veranderen om zo Hongkongers te helpen als Peking zou doorgaan met de plannen om een veiligheidswet in Hongkong in te voeren. Dat schrijft Johnson in een opiniestuk in de South China Morning Post. In de tekst belooft Johnson "alternatieven" voor "Hongkongers die vrezen dat hun levensstijl bedreigd wordt".

De Britse premier verwacht dat China internationale overeenkomsten zal naleven. Daarmee verwijst hij naar de Chinees-Britse verklaring van 1984, bedoeld om de vrijheden van Hongkong te beschermen. Op het Volkscongres, de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement, stemden de afgevaardigden vorige week in met het invoeren van zo'n veiligheidswet. Buiten China wordt gevreesd dat deze wet zal leiden tot meer inmenging van Peking in de autonomie van de vroegere Britse kroonkolonie. Vandaag heeft dat deel van China nog een bijzondere autonome status, maar door deze wet zullen de Chinese veiligheidsdiensten ook in Hongkong kunnen optreden, en er zich zelfs kunnen vestigen, als de nationale veiligheid in het geding is.

Het succes van Hongkong is er niet per toeval gekomen, schrijft Johnson, maar wel omdat het volk vrij is, zijn dromen kan najagen en zichzelf kan uitdrukken zoals het wil. Als China, ondanks de internationale akkoorden, toch doorzet, dan zou Groot-Brittannië "geen andere keus hebben dan onze diepe historische en vriendschappelijke banden met het volk van Hongkong te handhaven". Dat betekent dat iedereen met een Hongkongs paspoort welkom is in Groot-Brittannië voor een hernieuwbare periode van 12 maanden. Daarnaast voorziet Johnson nog meer immigratierechten waardoor deze Hongkongers op termijn de Britse nationaliteit kunnen krijgen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominc Raab had dinsdag China al opgeroepen om af te stappen van de idee om de wet in te voeren. De wet zou al in augustus ingevoerd kunnen worden, als de regering in Peking doorzet met de plannen. Dat zou, volgens waarnemers, het einde zijn van het "één land, twee systemen"-regime.

De beslissing in Peking gaat gepaard met nieuwe protesten in Hongkong. Donderdag kan het protest nog verder toenemen, want dan wordt een controversiële wet gestemd die misbruik van het Chinese volkslied zwaar kan bestraffen.