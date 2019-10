Britse premier Boris Johnson vraagt verkiezingen op 12 december, brexit wordt uitgesteld TT KV

24 oktober 2019

18u06

Bron: Reuters, BBC, Belga 30 De Britse premier Boris Johnson wil dat er vervroegde parlementsverkiezingen komen op 12 december. Dat heeft hij zojuist aangekondigd. Johnson vraagt dat het parlement hem maandag de kans geeft verkiezingen uit te schrijven. Hij heeft daarvoor een tweederdemeerderheid in het Lagerhuis voor nodig. Hij gaat er daarbij van uit dat de EU instemt met een uitstel van de brexit.

Volgens Johnson krijgt het parlement nu alle tijd die het nodig heeft om het brexitakkoord met de EU kritisch tegen het licht te houden, op voorwaarde dat ze akkoord gaan met nieuwe verkiezingen op 12 december. “Als ze echt meer tijd willen om dit uitstekend akkoord te besturen, dan kunnen ze dat krijgen - maar dan moeten ze instemmen met nieuwe verkiezingen op 12 december”, vertelde de Britse eerste minister aan de BBC.

Het Britse Parlement gaf deze week voor het eerst groen licht aan Johnsons brexitakkoord, maar stemde vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die “withdrawal agreement bill” (WAB) snel af te ronden.

Uitstel brexit

Het Britse Lagerhuis heeft vervroegde verkiezingen eerder al twee keer verworpen. Oppositiepartij Labour wilde verkiezingen pas toestaan als er eerst zekerheid was dat de brexit zou worden uitgesteld. Volgens Johnson is dat nu het geval. De beslissing van de Europese Unie aangaande een nieuw uitstel voor de brexit-deadline wordt morgen verwacht. “Het ziet ernaar uit dat onze Europese vrienden positief gaan antwoorden op de vraag om uitstel, hoewel ik dat niet wilde. (...) Het is eerlijk gezegd tijd voor de oppositie om hun moed bij elkaar te rapen en zich aan het oordeel van onze collectieve baas te onderwerpen: de kiezer.”

Het lijdt weinig twijfel dat de EU de Britten uitstel zal verlenen, maar over de duur bestaat nog discussie. Een korter uitstel tot midden of eind november is de “voorkeursoptie” van Johnson, zo geeft hij aan in de brief aan Corbyn. De premier gaat er dan vanuit dat de oppositie met hem zal samenwerken om de ratificatie van het akkoord tijdig te voltooien om een ongeordend vertrek midden of eind november te vermijden.

Brief aan Corbyn

De Britse premier deelde via Twitter een brief die hij schreef naar Labour-leider Jeremy Corbyn met de aankondiging van de nieuwe verkiezingen. Als het parlement er niet in slaagt om de WAB goed te keuren tegen 6 november - de dag waarop het parlement ontbonden wordt in geval van nieuwe verkiezingen - “dan zal de kwestie moeten opgelost worden door een nieuw parlement”, schrijft hij. “Een verkiezing op 6 december zal het mogelijk maken dat er tegen kerstmis een nieuwe parlement en regering zijn.”

Valerie Vaz van Labour deelt mee dat de partij eerst zeker wil zijn dat een ‘no-deal-brexit’ volledig uitgesloten is en dat de EU morgen uitstel verleent, vooraleer ze eventueel instemt met nieuwe verkiezingen.

I have written to Jeremy Corbyn: this Parliament must get Brexit done now or a NEW Parliament must get Brexit done so the country can move on pic.twitter.com/PekfFRsR9F Boris Johnson(@ BorisJohnson) link