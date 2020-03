Britse premier Boris Johnson test positief voor coronavirus Koen Van De Sype

27 maart 2020

12u21 320 De Britse premier Boris Johnson (55) heeft positief getest voor het coronavirus. Dat meldt hij zelf op Twitter. Hij zou naar eigen zeggen alleen milde symptomen hebben. Hij heeft koorts en hoest.

“Ik heb mezelf intussen geïsoleerd”, twittert hij. “Maar ik zal de regering door middel van videoconferentie blijven leiden in onze strijd tegen dit virus. Samen zullen we het verslaan.”

Advies

Johnson werd op advies van zijn arts getest in zijn ambtswoning in Downing Street, nadat hij donderdag last kreeg van “milde symptomen”. “De test was positief”, aldus Downing Street.





De Britse premier - wiens vriendin Carrie Symonds zwanger is - verscheen donderdagavond nog in het openbaar. Hij nam toen deel aan het applaus voor zorgverleners dat in het Verenigd Koninkrijk werd georganiseerd.

Britse media melden dat ministers die veel met de premier overleggen, zichzelf ook in quarantaine zouden moeten plaatsen, met name de ministers van Gezondheid en Financiën.

Eerder deze week raakte al bekend dat de Britse prins Charles (71) ook een positieve coronatest aflegde. Ook hij heeft alleen lichte symptomen.

Het Verenigd Koninkrijk telt inmiddels meer dan 11.600 bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus. 578 mensen zijn al overleden aan de ziekte.

