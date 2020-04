Britse premier Boris Johnson terug in ambtswoning Downing Street 10, morgen weer aan het werk ADN

26 april 2020

21u35

Bron: ANP, Belga 0 De na zijn coronabesmetting zo goed als herstelde Britse premier Boris Johnson is zondag teruggekeerd in zijn ambtswoning op Downing Street 10 in Londen. Dat melden diverse media. Zaterdag laat werd bekend dat Johnson maandag weer aan het werk gaat , een kleine maand nadat hij in het ziekenhuis belandde door het coronavirus.

De Britse premier werd op 5 april opgenomen in het ziekenhuis toen hij na eerdere besmetting met het gevreesde longvirus maar bleef hoesten en koorts maken. Een dag later moest hij zelfs naar de afdeling intensieve zorgen worden overgebracht toen zijn toestand verslechterde. Precies een week later werd hij weer uit het ziekenhuis ontslagen. Sindsdien herstelde Johnson op zijn privéadres. Al die tijd stond hij wel in nauw contact met zijn vervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Druk

In Groot-Brittannië zijn nu een maand lockdown-maatregelen van kracht vanwege het virus. Onlangs werden die verlengd tot 7 mei. De regering van Johnson staat onder druk door de economische gevolgen van de coronamaatregelen en de stijgende dodentol. In de ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk zijn al meer dan 20.000 mensen gestorven aan corona (20.732 mensen tot nu toe, red.).



Zondag werden er 413 bijkomende doden door COVID-19 geregistreerd in de Britse ziekenhuizen. Het gaat om de laagste dagbalans sinds het einde van maart. Zaterdag werden nog 813 bijkomende overlijdens gemeld. De cijfers zijn weliswaar elke dag heel volatiel.

Rem

Er is intussen wel een duidelijke neerwaartse trend in het aantal mensen met corona dat in Britse ziekenhuizen wordt opgenomen. “Dit laat zeker zien dat onze naleving van de social distantie zijn vruchten afwerpt, het remt de overdracht en verspreiding van het virus”, aldus medisch directeur van de nationale gezondheidszorg Stephen Powis.

