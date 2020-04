Britse premier Boris Johnson ontslagen uit ziekenhuis, maar gaat nog niet aan het werk Redactie

12 april 2020

14u52 3 De Britse premier Boris Johnson is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij was opgenomen in het St. Thomas Hospital in Londen vanwege complicaties als gevolg van een coronabesmetting. Hij trekt zich momenteel terug op zijn officiële buitenverblijf ten noordwesten van Londen om verder te herstellen. Hij gaat niet onmiddellijk weer werken. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab neemt de werkzaamheden van de premier voorlopig op zich.



Donderdag werd Johnson na drie dagen op de intensive care overgebracht naar een reguliere verpleegafdeling van het St. Thomas Hospital in Londen. “Johnson is in een stabiele toestand, hij voelt zich goed en heeft een goed humeur’’, verklaarde onderminister van Volksgezondheid Edward Argar toen.

Twee weken geleden testte de Britse premier positief op het coronavirus. Vorige week zondag werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij aanhoudend hoge koorts had en hoestte. Zijn toestand verslechterde maandag en hij werd met spoed naar een intensivecareafdeling gebracht. De 55-jarige premier kreeg zuurstofondersteuning, maar lag niet aan een beademingsapparaat.

“Dicht bij de dood”

Vrienden van de premier onthulden in de MailOnline dat hij dicht bij de dood was toen hij in het ziekenhuis vocht tegen het coronavirus. Op een gegeven moment was de toestand zo ernstig dat ministers, ambtenaren en zijn vrienden voor hem baden. The Sunday Times schreef afgelopen maandag nog dat onder zijn kabinetsleden de overlevingskansen van de premier ‘fifty-fifty’ werden ingeschat.

Vandaag prees Johnson de artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis. “Ik heb mijn leven aan hen te danken. Ik kan ze niet genoeg bedanken”, aldus Johnson.

