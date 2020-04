Britse premier Boris Johnson in het ziekenhuis opgenomen met aanhoudende symptomen coronavirus IB SPS

06 april 2020

00u41

Bron: Belga, ANP 10 De Britse premier Boris Johnson (55) is opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. Dat meldt de BBC. Volgens een woordvoerder van Downing Street wordt Johnson extra getest omdat hij “hardnekkige symptomen” blijft houden. Tien dagen geleden was al bekend dat Johnson positief had getest op het virus. Hij is voor zover bekend de eerste regeringsleider die vanwege het virus is opgenomen in het ziekenhuis.



De ziekenhuisopname is een “voorzorgsmaatregel” die volgt op het doktersadvies, aldus de woordvoerder. Johnson heeft onder meer hoge koorts die nog niet lijkt weg te gaan. Vrijdag sprak hij de Britten al toe in een videoboodschap over zijn persoonlijke situatie. “Hoewel ik me beter voel en zeven dagen in isolatie heb gezeten, heb ik nog steeds verhoging”, zei Johnson toen.

“De premier bedankt al het zorgpersoneel voor al hun ongelofelijk harde werk en dringt er bij het publiek op aan om de adviezen van de overheid op te volgen”, laat Downing Street weten. Benadrukt wordt dat Johnson ondanks zijn ziekenhuisopname de leiding blijft houden over de regering.

In Groot-Brittannië zijn vooralsnog zo’n 48.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Bijna 5.000 mensen stierven aan de gevolgen.

Troost

Eerder op de avond had de Britse koningin Elizabeth in een zeldzame toespraak vanuit Windsor Castle haar onderdanen moed ingesproken in de strijd tegen de corona-epidemie. “Terwijl we nog meer moeten verduren, zouden we er troost in moeten vinden dat betere tijden zullen terugkeren”, verzekerde de 93-jarige koningin.

“Ik spreek jullie toe in een uitdagende periode. Een periode van ontwrichting van ons leven; een ontwrichting die sommigen verdriet heeft gebracht, velen financiële moeilijkheden, en onze dagelijkse levens heeft veranderd”, opende Elizabeth haar toespraak tot de Britten en inwoners van het Gemenebest.

De koningin dankte het zorgpersoneel en andere werkenden die het land draaiende houden. Ze prees de vele solidariteitsacties in het land en sprak ook haar dank uit aan alle mensen die de beperkende maatregelen naleven en thuisblijven. “Samen strijden we tegen deze ziekte en ik wil jullie verzekeren dat we dit zullen overwinnen als we verenigd en vastberaden blijven”, zei Elizabeth.

“We zullen slagen”

Het is bijna tachtig jaar geleden dat Elizabeth zich voor het eerst tot de natie richtte. In oktober 1940 stak ze als 14-jarige prinses in een radioboodschap een hart onder de riem van kinderen die geëvacueerd moesten worden als gevolg van Wereldoorlog II. De huidige periode van social distancing en gescheiden leven van geliefden herinnerde de vorst aan die periode.

De uitdaging is ditmaal wel van een andere aard, merkte Elizabeth op. “Deze keer gaan we met alle naties over de hele wereld een gemeenschappelijke uitdaging aan, en maken we gebruik van de grote vooruitgang van de wetenschap en ons instinctieve mededogen om te helen. We zullen slagen, en dat succes zal ieder van ons toebehoren.”

Afgezien van haar jaarlijkse kerstboodschap, heeft de koningin slechts vier keer een toespraak gegeven op televisie gedurende de 68 jaar die ze al op de troon zit. Ze gaf een toespraak tijdens de Golfoorlog, een na de dood van prinses Diana, en een na de dood van haar moeder en een voor haar diamanten jubileum.

“Sterke man”

De Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij erop “hoopt en vertrouwt” dat Johnson snel herstelt. “Hij is een vriend van me. Hij is een geweldige heer en een geweldig leider. Hij is vandaag naar het ziekenhuis gebracht, maar ik heb goede hoop dat het goed met hem gaat”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “Hij is een sterke man”, voegde hij nog toe.