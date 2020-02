Britse premier Boris Johnson cancelt Witte Huisbezoek na ruzie met Trump YV

14 februari 2020

15u43

Bron: Business Insider 18 De premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson heeft zijn bezoek aan het Witte Huis komende maand afgezegd. De band tussen de twee verloopt de laatste tijd stroef, nadat ze naar verluidt ruzie maakten aan de telefoon en Trump abrupt de telefoon neersloeg.

Eigenlijk werd eerste minister Johnson vorige maand al verwacht in de ambtswoning van de president in Washington D.C., maar hij stelde zijn bezoek elke keer uit. De oorzaak daarvan waren enkele conflicten tussen de twee wereldleiders waaronder Iran, de hele zaak rond Huawei en de uitbouw van het 5G-netwerk en de uitlevering van een Amerikaanse diplomatenvrouw die een Britse tiener aanreed.

(Lees verder onder de video: Trudeau en Johnson lachen met Trump)

Niet meer in VS tot G7-top

Volgens de Britse krant The Sun heeft de premier nu het staatsbezoek volledig geannuleerd en zal Johnson niet meer naar de VS reizen tot de G7-top in juni. Trump wilde die eerst laten doorgaan in zijn golfclub in Florida, maar die plannen werden na kritiek vlug geschrapt.

De Britse pers is overigens kritisch voor Boris Johnsons band met Trump. Het land heeft na de brexit namelijk nood aan een handelsakkoord met de Verenigde Staten.

Het kabinet van Johnson liet weten dat hij zich nu vooral zal concentreren op binnenlandse zaken de komende maanden.

