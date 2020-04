Britse premier Boris Johnson (55) overgebracht naar intensieve zorg: toestand deze namiddag verslechterd TT

06 april 2020

21u17

Bron: Reuters 0 De toestand van de Britse premier Boris Johnson, die in het ziekenhuis ligt na aanhoudende klachten ten gevolge van het coronavirus, is deze namiddag verslechterd en Johnson is vanavond overgebracht naar de afdeling intensieve zorg.



Johnson zat al een tiental dagen in zelfisolatie nadat hij positief had getest op het coronavirus. De premier bleef echter doorwerken vanuit zijn kantoor en had naar eigen zeggen enkel milde symptomen. Gisterenavond werd hij op advies van zijn medische staf dan toch opgenomen in het ziekenhuis omdat zijn klachten bleven aanhouden. Zo bleef de premier koorts hebben.

Vandaag verslechterde de toestand van de 55-jarige premier nog, en rond 20 uur Belgische tijd werd hij overgebracht naar intensieve zorg, meldt de BBC. Volgens The Guardian was Johnson de hele tijd bij bewustzijn en werd hij overgebracht als voorzorgsmaatregel voor het geval hij beademing nodig zou hebben. Eerder vandaag zei de woordvoerder van Johnson dat de premier nog wel even in het ziekenhuis zou blijven. Hij moet steeds hoesten en heeft koorts, aldus de zegsman.

De premier heeft Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken, gevraagd om zijn taken “waar nodig” over te nemen, klinkt het in een mededeling van Johnsons kabinet op Downing Street 10.

Johnson sprak de Britten vrijdag nog toe in een videoboodschap op Twitter over zijn persoonlijke situatie. “Hoewel ik me beter voel en zeven dagen in isolatie heb gezeten, heb ik nog steeds verhoging”, zei Johnson toen. Hij smeekte de Britten thuis te blijven voor het weekend. “Ik wil nog een belangrijk ding zeggen met het mooie weer in het achterhoofd”, klonk het. “De verleiding om naar buiten te gaan en de regels te overtreden, zal groot zijn. Maar doe dat alsjeblieft niet. Hou je aan de opgelegde maatregelen.”

Boris Johnson en zijn 24 jaar jongere partner Carry Symonds verwachten voor het begin van de zomer een baby.

