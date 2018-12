Britse politieagent bekent tientallen seksuele misdrijven op minderjarige meisjes: 25 jaar cel KVE

13 december 2018

17u52

Bron: Belga 0 Een rechtbank in Liverpool heeft een 30-jarige Britse politieagent veroordeeld tot 25 jaar cel. Ian Naude stond onder meer terecht voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. Hij bekende ook 30 andere seksuele misdrijven op minderjarige meisjes.

Naude is een voormalige militair in Afghanistan en vader van een kind. In april 2017 ging hij aan de slag bij de politie. Hij zat er in een eenheid die zich bezighoudt met jonge kwetsbare personen. Nochtans ging zijn naam toen al over de tongen als verdachte in zedenzaken.

De agent verkrachtte het 13-jarige meisje op de achterbank van zijn wagen. Hij had haar enkele dagen voordien leren kennen toen hij diende tussen te komen voor een incident bij haar thuis, in oktober 2017. Hij filmde zijn daden met zijn gsm.

Naude werd tijdens zijn proces omschreven als bezeten door de maagdelijkheid van jonge meisjes. Hij contacteerde hen ook via sociale netwerken.n Hij zette meisjes aan seksuele handelingen te stellen en daar foto's van te nemen. Hij bleek in het bezit van 1.400 foto's. Op sommige waren baby's van 18 maanden oud te zien.