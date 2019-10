Britse politie zoekt snelle Golf die betrokken was bij diefstal toiletpot van zes miljoen dollar Erik Kouwenhoven

06 oktober 2019

09u57

Bron: AD.nl 2 De politie in Groot-Brittannië is op jacht naar een snelle Volkswagen Golf R die werd gebruikt bij de diefstal van een gouden toiletpot met een geschatte waarde van zes miljoen dolla r.

Het compleet gouden kunstwerk, ontworpen en gemaakt door kunstenaar Maurizio Cattelan, kreeg als titel ‘America’ en was te zien op een kunsttentoonstelling in Blenheim Palace, een van de bekendste paleizen van Groot-Brittannië. De toiletpot werd streng beveiligd, maar op 14 september werd de dure pot toch gestolen door een groep van vijf dieven.

Spoorloos

Details van de overval zijn niet bekendgemaakt, maar er wordt aangenomen dat drie van hen hebben ingebroken en het toilet hebben losgeslepen, terwijl twee chauffeurs met twee vluchtauto's buiten stonden te wachten. Een daarvan was de 300 pk sterke Golf R. De boeven verlieten het pand om 4.50 uur 's nachts met de 103 kilogram wegende gouden ‘troon’.



De politie heeft beelden vrijgegeven van de nog altijd niet teruggevonden vluchtauto in de hoop dat die leiden tot meer tips. De Golf was voorzien van valse nummerplaten. Inmiddels zijn twee mannen aangehouden en is de andere vluchtauto ook terecht, maar de Golf R, de drie andere mannen en de gouden toiletpot zelf zijn nog altijd spoorloos.

In de jaren negentig was de Subaru 555 Impreza de meest geliefde vluchtauto van misdadigers in Groot-Brittannië. Het model is ooit nog officieel uitgeroepen tot ‘Getaway Car of the Year’. Later gingen dieven en bankrovers vaak over op Audi's RS4 en RS6.