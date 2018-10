Britse politie zoekt dief die als twee druppels water op Ross Geller uit Friends lijkt KVDS

24 oktober 2018

10u48

Bron: Facebook, Sky News 3 De politie van Blackpool in Groot-Brittannië heeft een opsporingsbericht verspreid voor een dief die als twee druppels water lijkt op Ross Geller uit de komische televisiereeks Friends. Enkele gebruikers van Facebook vestigden daar de aandacht op en daarop werd het bericht massaal gedeeld.

De teller staat intussen op meer dan 65.000 shares en bijna 100.000 Facebookgebruikers gaven al commentaar op de post. “Bedankt voor de snelle respons”, klonk het even later al bij de politie. “We hebben de zaak grondig onderzocht en kregen de bevestiging dat David Schwimmer (de acteur die Ross Geller speelt in Friends, red.) op het moment van de diefstal in de Verenigde Staten was.” (lees hieronder verder)

De man op de foto wordt verdacht van de diefstal van een krat blikjes op 20 september. Hij werd gefotografeerd terwijl hij een restaurant in Blackpool verliet. De politie deelde het beeld in de hoop dat iemand hem zou herkennen, zodat hij opgepakt kon worden.





De grapjes bleven natuurlijk niet uit. Zo postte iemand een verwijzing naar een aflevering waarin Ross beweert dat hij een expert is in zelfverdediging. “Benader hem met voorzichtigheid. We weten dat hij karate kan en vermoeden dat hij de kunst van ‘unagi’ onder de knie heeft, een staat van compleet bewustzijn.” (lees hieronder verder)

David Schwimmer – die momenteel een gastrol speelt in de komische reeks Will and Grace – heeft voorlopig nog niet gereageerd op het bericht.

