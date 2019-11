Britse politie weigert Catalaanse separatiste uit te leveren aan Spanje wegens “disproportionaliteit” TT

06 november 2019

18u03

De Catalaanse separatiste Clara Ponsati, tegen wie Spanje een internationaal arrestatiebevel heeft uitgeschreven wegens opruiing, wordt voorlopig niet uitgeleverd vanuit Schotland, waar ze verblijft. De Britse politie noemt het aanhoudingsbevel in een antwoord op de Spaanse vraag "disproportioneel".

Ponsati heeft de datum waarop ze zich bij de Schotse autoriteiten zou melden, dan ook uitgesteld. Ze wil verduidelijking van het bevel, zegt haar advocaat. “Het arrestatiebevel is naar Spanje teruggestuurd om verduidelijking te vragen”, klinkt het.

De academica en Catalaans minister van Onderwijs ontvluchtte Spanje, samen met onder meer Carles Puigdemont, na het omstreden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in het najaar van 2017. Ze vertoefde een tijd in België, maar vertrok daarna naar Schotland. Daar was ze voor ze Catalaans minister werd een tijd lang hoofd van de School of Economics and Finance aan de Universiteit van St Andrews. Vandaag geeft Ponsati er opnieuw les.



De nieuwe aanhoudingsbevelen tegen onder meer Ponsati en Puigdemont kwamen er nadat het Spaanse Hooggerechtshof had beslist om zeven Catalaanse politici en twee activisten celstraffen van negen tot dertien jaar op te leggen, wegens hun betrokkenheid bij het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. Die veroordeling heeft geleid tot verschillende massaprotesten in Catalonië. Pas in december beslist het Belgische gerecht over het uitleveringsverzoek van Puigdemont.