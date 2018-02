Britse politie waarschuwt voor moordenaar die voorwaardelijk vrijkwam en vluchtte: "Benader hem niet" jv

10 februari 2018

14u57

Bron: The Guardian 0 Mark Woolley (52) werd in 2001 veroordeeld voor de moord op Elizabeth Sherlock in Londen. Woolley had haar overreden nadat zijn vriendin de handtas van Sherlock had gestolen. In november vorig jaar kwam hij voorwaardelijk vrij, maar sinds 31 januari liet hij niks meer van zich horen. De Britse politie waarschuwt ervoor hem niet te benaderen.

De toenmalige partner van Woolley, Jacie Moorehouse, had de handtas van ontwerpster Elizabeth Sherlock ontvreemdt, terwijl die samen met haar man op paaszondag in het station Euston op de trein naar Wigan aan het wachten was. Sherlock liep Moorehouse achterna en riep: "Hou haar tegen, ze heeft mijn handtas gestolen." In de tas zaten 20 pond aan cash, een gsm en bankkaarten.

Moorehouse stapte in de auto van Woolley, die buiten het station klaar stond. Sherlock sprong op de wagen en moest zich vastklampen aan de ruitenwissers toen Woolley wegstoof. De vrouw smeekte voor haar leven maar Woolley weigerde te stoppen. Ze viel van de wagen en Woolley reed over haar heen. Ze stierf in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In 2001 kreeg Woolley levenslang en moest minstens 16 jaar in de cel zitten. De toen 24-jarige Moorehouse was niet schuldig aan moord of doodslag en moest drie jaar brommen voor het stelen van de handtas. In november 2017 kwam Woolley vrij onder voorwaarden. Hij meldde zich op 31 januari voor het laatst aan. Een dag later schond hij zijn voorwaarden. De ex-heroïneverslaafde sloeg op de vlucht.