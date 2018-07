Britse politie vindt bron van novitsjok-vergiftiging in huis slachtoffer KVDS

13 juli 2018

19u23

Bron: Sky News, The Guardian 8 Speurders die belast zijn met het onderzoek naar de vergiftiging met novitsjok van een koppel in het Britse Amesbury, denken dat ze weten waar het goedje vandaan kwam. Ze zouden de bron gevonden hebben in het huis van slachtoffer Charlie Rowley (45).

Rowely ligt sinds 30 juni in het ziekenhuis, maar dokters meldden deze week dat zijn toestand niet langer kritiek is. Hij zou zelfs weer bij bewustzijn zijn. De partner van de man had minder geluk. Dawn Sturgess (44) overleed zondag aan haar verwondingen.

De politie zou woensdag een klein flesje gevonden hebben in het huis van Rowley en tests hebben uitgewezen dat het het zenuwgif novitsjok bevatte, zo verklaarde Scotland Yard.





Er zal nu onderzocht worden of de stof van dezelfde partij komt als het gif dat gebruikt werd om de voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia te vergiftiging in Salisbury afgelopen maart. De speurders willen ook te weten komen waar het flesje vandaan kwam en hoe het in het huis van Rowely terechtkwam.

Dinsdag zal een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Sturgess. Haar dood wordt beschouwd als een moord. Er werken zo’n 100 speurders mee aan het onderzoek.

De Britse regering heeft Rusland beschuldigd van de vergiftigingen in Salisbury en Amesbury.