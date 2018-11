Britse politie verspreidt nieuwe beelden van verdachten in zaak-Skripal LH

23 november 2018

14u26

Bron: Belga 1 De Britse politie heeft nieuwe videobeelden verspreid van de twee mannen die ervan verdacht worden de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd te hebben. De feiten deden zich begin maart in de Zuid-Engelse stad Salisbury voor, en leidden tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen. Met de publicatie van de beelden hoopt de Britse politie meer informatie te krijgen van mogelijke ooggetuigen.

De bewakingsbeelden tonen de aankomst in het station van Salisbury van twee mannen, die bekend staan onder de namen Alexander Petrov en Ruslan Bosjirov. De onderzoekssite Bellingcat onthulde eind september dat het schuilnamen zijn. Verder is nog te zien hoe ze in de buurt van Skripals huis wandelen, vervolgens een brug oversteken en dan terugkeren naar het station.

In een bizar interview, uitgezonden door de Russische zender RT, stelden de twee mannen zich voor als toeristen die een bezoekje brachten aan Salisbury en niets te maken hebben met de Russische inlichtingendienst. In het interview zeiden ze onder meer dat ze de "prachtige" Engelse stad bezochten voor de kathedraal, op aanraden van hun vrienden.

In juni raakten nog twee andere mensen vergiftigd met novitsjok. Het koppel kreeg een flesje in handen dat het gifgas bevatte, maar ze dachten dat het een parfumflesje was. De vrouw overleed, haar echtgenoot mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Ook Skripal en zijn dochter zijn intussen weer thuis.

Meer over Salisbury

Sergej Skripal