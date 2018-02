Britse politie rolt grote bende mensensmokkelaars op die ook in België actief was KVE

06 februari 2018

16u36

Bron: Belga 0 Britse speurders hebben een grote georganiseerde bende mensensmokkelaars opgerold, die honderden Koerden uit Irak illegaal naar Groot-Brittannië zouden overgebracht hebben.

Vandaag werden 21 verdachten tijdens razzia's in Londen en in het noordoosten en het zuiden van Engeland gearresteerd. Dat deelde de National Crime Agency (NCA) mee. De in Frankrijk, België en Nederland actieve bende verstopte vooral mannen, maar ook gezinnen in vrachtwagens.

Volgens de speurders moest elke persoon tussen de 5000 en 10.000 euro aan de smokkelaars betalen. Aan de operatie tegen de smokkelaars, die een jaar voorbereiding vergde, namen meer 350 speurders deel.