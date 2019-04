Britse politie roept politici op om gemoederen rond brexit niet op te hitsen, 10.000 agenten stand-by LH

04 april 2019

13u52

De Britse politie heeft alle politici en activisten opgeroepen om de gespannen gemoederen in het land rond de brexit niet nodeloos op te hitsen. De mensen moeten niet - door bijvoorbeeld verhitte toespraken - opgezweept worden, zei de voorzitter van de Raad van Politiechefs (NPCC), Martin Hewitt, in Londen.

Ongeveer 10.000 speciaal opgeleide politieagenten kunnen binnen de 24 uur ingezet worden indien er een brexit zonder deal komt. "We zijn in een ongelooflijk verhitte sfeer terechtgekomen", zei Hewitt, voorzitter van de Raad van Politiechefs. Die coördineert onder meer de politie in het Verenigd Koninkrijk.

In Groot-Brittannië neemt de vrees voor een eventuele boedelscheiding zonder akkoord met de EU op 12 april toe. Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de economie en veel andere sectoren van de samenleving.

Compromis

Vandaag zitten de regering en de Labour-oppositie de hele dag samen om een compromis te vinden in het vastgelopen brexitdebat. Enkel als premier Theresa May op de Europese top van 10 april een akkoord of een door het parlement goedgekeurd alternatief kan voorleggen, is een verlenging van de deadline mogelijk en wordt een 'no deal' op 12 april vermeden.

Elk nieuw uitstel van de brexit moet door de EU27 unaniem worden goedgekeurd. Als de Britten een tweede referendum of nieuwe parlementsverkiezingen zouden willen organiseren, komt een lang uitstel - tot voorbij de Europese verkiezingen van eind mei - in het vizier.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier juicht de gesprekken tussen May en Labour toe. “De tijd voor beslissingen is aangebroken. We wachten en hopen op een positief resultaat van deze onderhandelingen”, reageerde Barnier.

Druk op May verhoogd

Het Britse Lagerhuis heeft gisteravond laat de druk op premier Theresa May verhoogd door een wet goed te keuren die de regering dwingt om een nieuw brexituitstel te eisen. Doel is om te voorkomen dat het land de EU verlaat zonder deal. Het Hogerhuis moet wel zijn fiat nog geven. Het is volgens Britse media niet ondenkbaar dat eurosceptische lords het proces proberen te vertragen.