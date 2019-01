Britse politie raadt winkeliers aan extra veiligheidsagenten in te huren uit vrees voor chaos bij ‘no deal’-brexit TT

11 januari 2019

12u41

Bron: Politico 0 Nog amper elf weken en het Verenigd Koninkrijk stapt - als alles volgens plan verloopt - uit de Europese Unie. Maar of dat op een gecontroleerde manier zal gebeuren, is nog maar de vraag. De kans is nog altijd groot dat het akkoord tussen de Britten en de rest van Europa volgende week wordt afgeschoten in het parlement. Om de chaos die er dan zal ontstaan bij een ‘no deal’-brexit het hoofd te kunnen bieden, raadt de Britse politie winkeliers nu al aan extra veiligheidspersoneel in dienst te nemen.

Het Britse parlement debatteert nog tot dinsdag over de brexitdeal die premier Theresa May met de EU heeft afgesloten. Daarna wordt de deal zo goed als zeker weggestemd, wat de kans op een ‘no deal’-brexit fel zal vergroten. Maar ook uitstel of zelfs afstel is ondertussen geen taboe meer.

Blijft 29 maart de ultieme uitstapdatum, dan zal er in die periode mogelijk heel wat chaos ontstaan op het Britse eilanden. Eerdere simulaties toonden al aan dat de medicijnenvoorraad in het land binnen de zes weken uitgeput kan zijn, maar door de verstrengde douane-eisen zijn tekorten in de voedselbevoorrading evenmin uit te sluiten.

“In lijn met gelijkaardig advies dat we op nationaal niveau aan de retailindustrie hebben gegeven, raden we winkeliers nu aan te overwegen te starten met extra veiligheidsplanningen”, klonk het daarom gisteren bij een woordvoerder van de Metropolitan Police. Gevreesd wordt dat veel Britten gaan beginnen hamsteren en er lange wachtrijen ontstaan aan winkels om toch nog snel voorraden in te slaan. In sommige gevallen zou dat tot chaos en rellen kunnen leiden.