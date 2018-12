Britse politie pakt verstekelingen op die bemanning vrachtschip bedreigden jv

22 december 2018

12u15

Bron: afp 0 Vier Afrikaanse verstekelingen die de bemanning van een vrachtschip bedreigden in de monding van de Theems om in Engeland te kunnen geraken, zijn opgepakt door de politie. Dat heeft de politie van het graafschap Essex laten weten. Het schip werd kort voor middernacht geënterd. Niemand raakte gewond.

Het vrachtschip ‘Grande Tema’, dat eigendom is van de Grimaldi Group, was onderweg van Lagos in Nigeria naar Tilbury in Groot-Brittannië. Vier dagen geleden werden de Afrikaanse verstekelingen aangetroffen aan boord.

De vier werden opgesloten in een cabine, maar slaagden er gisteren toch in te ontsnappen. Ze bedreigden de bemanning met ijzeren staven. Die kon zich in veiligheid brengen en verwittigde de politie.