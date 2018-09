Britse politie pakt twee extreemrechtse 15-jarigen op wegens beramen van terreurdaden ADN

20 september 2018

15u14

Bron: Belga 1 In het zuidoosten van Engeland heeft de politie vandaag twee 15-jarige jongens gearresteerd, die verdacht worden van het voorbereiden van terreurdaden. Vermoed wordt dat ze aanhangers zijn van extreemrechts.

De jongens werden door de antiterreurpolitie in hun woning in Ramsgate opgepakt en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau. Dat verklaarde de politie van Kent in een mededeling.

Hoofdinspecteur Nigel Doak van de terrorismebestijding zei dat de arrestaties "vooraf gepland en door informatie gestuurd waren, er was geen onmiddellijke bedreiging voor het publiek".



"Wij pakken alle ideologieën aan die een bedreiging vormen voor de bevolking", aldus Doak. "We behandelen de dreiging van extreemrechts op precies dezelfde manier als elke andere bedreiging". De politie gaf geen verdere details over de arrestaties.