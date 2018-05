Britse politie pakt terreurverdachte (19) op IB

24 mei 2018

03u10

Bron: ANP 0 De Britse politie heeft gisterenavond een negentienjarige man opgepakt op beschuldiging van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De arrestatie vond plaats in Bishop's Stortford, ten noorden van Londen.

De man is overgebracht naar een politiebureau in Londen, laat de politie in een verklaring weten.

De actie houdt verband met de arrestatie van een achttienjarige man vorige week. Die wordt ook verdacht van het voorbereiden van terroristische activiteiten. Daarnaast heeft de politie een twintigjarige vrouw opgepakt voor het verzuimen informatie te geven over "terroristische handelingen".

De politie liet weten dat de zoektocht in Bishop's Stortford nog doorgaat.

Arrest by Counter Terrorism Command https://t.co/4O7SocR1ok pic.twitter.com/yl5gTQ8jlL Metropolitan Police(@ metpoliceuk) link