Britse politie ontdekt wapenfabriek: 3 verdachten aangehouden TTR

22 augustus 2018

14u39

Bron: ANP 0 De Britse politie heeft in een stadje in het uiterste zuidoosten van Engeland een geavanceerde wapenfabriek ontdekt. De illegale wapenfabriek in Hailsham, vlakbij Eastbourne, was op een industrieterrein en had als dekmantel een bedrijf dat zich bezig zou houden met versnellingsbakken.

De National Crime Agency (NCA) spreekt volgens Britse media van een werkplaats waar "op grote schaal zeer geavanceerde wapens'' voor een criminele klantenkring werden vervaardigd.

In verband met deze zaak zijn deze week drie mannen in de leeftijd van 29 tot 63 jaar gearresteerd. De politie heeft wapens en munitie in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de NCA komt het vaker voor dat makers van illegale vuurwapens een rustig en niet in het oog springend stadje uitkiezen voor hun activiteiten.