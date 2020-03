Britse politie onderzoekt moord op Susan Long 50 jaar geleden: “Kunnen dader nog altijd vinden, zelfs al is hij dood” Joeri Vlemings

11 maart 2020

17u29

Bron: BBC 2 De achttienjarige Susan Long werd op 10 maart 1970 in Norfolk verkracht en vermoord. De zaak deed indertijd veel stof opwaaien. Vandaag is het exact vijftig jaar geleden dat haar lichaam werd gevonden. De politie lanceert een nieuwe oproep tot getuigen en heeft nog altijd hoop om de cold case alsnog op te lossen. Zelfs als de dader al overleden is.

Die dinsdag 10 maart 1970 was tiener Susan Long gaan dansen in de stad Norwich. Ze nam daarna weer de bus naar huis in Aylsham, Norfolk. Daar zou ze nooit aankomen. Een dag later werd haar levenloze lichaam gevonden. Het meisje was verkracht en gewurgd.

De dader werd nooit gevonden, maar de politie is nog altijd op zoek. Naar aanleiding van de trieste vijftigste verjaardag van de moord roept de politie getuigen op zich te melden. “We hebben DNA, dus we kunnen de zaak nog altijd oplossen”, legt Andy Guy uit, hoofd cold cases van de politie van Norfolk. “Stel dat de moordenaar op dat moment 30 was, dan hij zou nu 80 zijn en is er dus een kans dat hij nog in leven is”, verduidelijkt Guy. “Maar zelfs als hij dat niet is, zijn er tests die we kunnen doen om een DNA-link te vinden. We zouden zelfs een lichaam kunnen opgraven, mocht het zover komen.”

Laatste trip met de bus

Susan Long was bediende bij een verzekeringskantoor. Ze ging wel vaker uit in Norwich, samen met haar vaste vriend, die in de stad woonde. Zo ook op 10 maart 1970. Om 22u25 ging ze toen naar huis. Ze werd nog gezien op de bus naar Aylsham, die aan haar halte aankwam om 23u10. “Ze had net een auto gekocht en wist dat het een van haar laatste tripjes met de bus zou zijn”, zegt Guy. “Spijtig genoeg bleek dat ook het geval.”

De speurders gingen er altijd van uit dat Long aan haar normale halte was afgestapt. “Maar zeker is dat niet”, aldus Guy. “De buschauffeur kon het zich destijds niet herinneren.” Van de halte tot het huis van haar ouders is het zeven minuten wandelen.

Om 5u30 trof een melkboer haar lijk aan, het gezicht naar beneden in de modder, op een wegeltje even buiten Aylsham. De moordenaar had geen moeite gedaan om het lichaam te verbergen, volgens Guy omdat hij “panikeerde”. Long had haar kleren nog aan, maar miste een armband en een schoen. Die werden nooit teruggevonden. Volgens de lijkschouwer stierf de achttienjarige Susan Long rond middernacht. Hij vond geen sporen van een gewelddadig gevecht. Uit de autopsie bleek wel dat de dader een zeldzame bloedgroep had.

Zeldzame bloedgroep

De politie nam destijds 835 bloedstalen af, sprak met 3.700 mensen en ging van deur tot deur om 10.000 enquêtes in te vullen. “Een gigantisch onderzoek voor die tijd”, aldus Andy Guy. De speurders gingen grondig te werk. Ze vonden teer op het lichaam van Susan Long en autoverf, wat suggereerde dat ze in contact was gekomen met een wagen van die kleur.

Haar vriend was uitgesloten als verdachte, net als de andere buspassagiers. De politie kon ook geen enkele man met de bewuste bloedgroep linken aan het misdrijf. Guy voegt er wel aan toe dat iedereen in de jaren 70 zo’n bloedafname kon weigeren. De speurders zaten, kortom, op een dood spoor. De grootste doorbraak kwam er nog in 2004, toen DNA-onderzoek iedereen kon uitsluiten die vrijwillig zijn bloed had laten testen.

Laatste kans

Volgens Guy was de moordenaar iemand uit de buurt en kende hij de streek zeer goed. Guy beseft dat mogelijke getuigenissen stilaan volledig uitdoven en dat dit zowat de laatste kans is om het ontbrekende stukje puzzel te vinden. Verder vestigt hij zijn hoop op DNA-onderzoek.

Molly Long, de moeder van Susan, stierf in 2014 zonder te weten wie de moordenaar van haar dochter was. “Het is onmogelijk om haar verdriet door de jaren heen te begrijpen”, besluit Guy.