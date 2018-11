Britse politie onderzoekt antisemitisme bij Labour-partij TTR

02 november 2018

11u35

Bron: The Guardian 1 De Britse politie voert momenteel onderzoek naar beschuldigingen van antisemitisme binnen de oppositiepartij Labour. Dat schrijft The Guardian vandaag. Verschillende leden postten naar verluidt anti-Joodse berichten op sociale media. “We zullen de Joden bevrijden die een kanker voor ons allen zijn”, zo schreef een partijlid.

De Londense radiozender LBC ontving een intern gelekt dossier van Labour waarin 45 meldingen waren opgenomen over mogelijk antisemitisme binnen de partij. LBC gaf het document onmiddellijk door aan de politie. “Dit soort uitspraken kunnen we niet terzijde schuiven”, verklaart politiechef Cressida Dick. “De online berichten zullen grondig onderzocht worden.”



“Zionistische extremist”

In het document staat onder meer een bericht over een Joods parlementslid te lezen. Een lid van Labour deelde op sociale media een link naar een antisemitische website waarop hij het parlementslid omschreef als “een Zionistische extremist die beschaafde mensen haat”. Daarnaast schreef hij dat het Joods parlementslid “een flink pak rammel moet krijgen”.

Labour zegt dat de politie nog geen contact heeft opgenomen, maar is bereid mee te werken aan het onderzoek. “We onderzoeken altijd alle interne klachten. Leden die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn van een misdrijf, worden bovendien aangemoedigd aangifte te doen bij de politie”, aldus een woordvoerder tegen The Guardian.

Critici

Het is niet de eerste keer dat de Britse oppositiepartij, onder leiding van Jeremy Corbyn, beschuldigd wordt van antisemitisme. Op Facebook bestaan pro-Labour-groepen waarop bijna dagelijks antisemitische uitspraken worden gedaan, zo meldde The Sunday Times in april. Sommige Britse tabloids omschrijven Labour zelfs als de meest antisemitsche partij van Europa.

Volgens critici treedt Corbyn niet krachtig genoeg op tegen antisemitische stemmen binnen Labour. Zo had Sir David Garrard, een van de belangrijkste Joodse geldschieters van Labour, in april bekendgemaakt dat hij om die reden uit de partij was gestapt.