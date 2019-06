Britse politie nagelt beschonken automobilisten aan digitale schandpaal Erik Kouwenhoven

27 juni 2019

11u15

Bron: AD.nl 0 De Britse politie mag op sociale media de volledige naam en het woonadres vermelden van automobilisten die onder invloed van alcohol verkeren. De politie in en rond Manchester is er deze week al mee begonnen.

Jaarlijks vallen in Groot-Brittannië 200 doden door alcoholgerelateerde verkeersongevallen, zo meldt de krant Manchester Evening News. Reden voor de politie om tot 8 juli een strenge campagne te voeren, teneinde het aantal drankgerelateerde ongevallen terug te dringen. Onderdeel van de strenge aanpak is volgens de krant het zogeheten ‘naming and shaming’ op de sociale media. Het zijn geen loze dreigementen: de eerste personen zijn al met naam, toenaam en adres genoemd op de Facebookpagina van de politie van Manchester.



Volgens agenten van de politieregio zijn mensen op langere, zonnige dagen vaak meer geneigd om met een slok op achter het stuur te kruipen. Hoofdinspecteur Harrison White zegt in de Manchester Evening News: “We tolereren geen enkele persoon die onder invloed is van drank of drugs tijdens het rijden. Ze vormen niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere onschuldige bestuurders of voetgangers.”

De politie herinnert het publiek eraan dat iedereen die is veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol of drugs geconfronteerd wordt met een strafblad, een rijverbod voor minimaal een jaar, hogere verzekeringskosten voor motorrijtuigen, een aantekening op hun rijbewijs voor een periode van elf jaar en mogelijk het verlies van hun baan. Daar komt sinds deze week dus bij dat de namen van de aangehouden personen worden vermeld op onder meer de Facebookpagina van de politie.



In 2017 vielen er 1.792 verkeersdoden op Britse wegen (65,6 miljoen inwoners), da's bijna de helft minder dan in Frankrijk (3.500 verkeersdoden; 66,9 miljoen inwoners).

