Britse politie meent dat Cummings "kleine" inbreuk op lockdownmaatregelen heeft begaan, Johnson noemt kwestie 'case closed'

28 mei 2020

15u45

Bron: Belga 0 De Britse politie is tot de conclusie gekomen dat Dominic Cummings, de speciale adviseur van premier Boris Johnson, een "kleine" inbreuk heeft begaan tegen de quarantainemaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Maar ze is niet van plan Cummings te laten vervolgen.

In een persbericht zegt de politie van Durham dat een van de verplaatsingen van Cummings, die aan de basis ligt van de politieke controverse die is ontstaan, als een schending van de coronaregels beschouwd kan worden. Maar het is een "kleine" schending, omdat de afstandsregels blijkbaar gerespecteerd werden.

Voor premier Johnson is de zaak "gesloten". "De premier heeft verklaard dat hij vindt dat Cummings op een verantwoordelijke en wettige manier heeft gehandeld, de omstandigheden in acht genomen, en hij beschouwt de zaak hiermee gesloten", zei een woordvoerder van Downing Street.



Cummings is al dagen het middelpunt van een politieke rel in zijn land. Hij reed tijdens de lockdown met zijn zieke vrouw en vierjarige kind naar het noorden om dichter bij zijn familie in thuisisolatie te gaan. Ook maakte hij een uitstap naar een kasteel enkele tientallen kilometers verderop, naar eigen zeggen om zijn “zicht te testen”. Premier Johnson had de Britten opgeroepen om thuis te blijven en het viel slecht dat juist een topadviseur van de premier dat vervolgens niet deed.