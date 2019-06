Britse politie krijgt vers geld voor onderzoek Maddie McCann tvc

05 juni 2019

16u49

Bron: Belga 1 Het onderzoek dat de Britse politie voert naar de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann twaalf jaar geleden in Portugal heeft van het Britse ministerie van Binnenlandse zaken vers geld gekregen en kan zodoende nog een jaar doorgaan. Dit heeft Sky News vandaag op gezag van "bronnen" gemeld.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.