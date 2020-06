Britse politie kreeg al 400 tips over verdachte Duitser in zaak rond Maddie McCann AW

07 juni 2020

13u45

Bron: Belga 0 De Britse politie heeft al ongeveer 400 nieuwe tips binnengekregen over de 43-jarige Duitser die mogelijk betrokken is bij de ontvoering van de Britse peuter Maddie McCann, nu dertien jaar geleden.

Het Duitse gerecht maakte vorige week bekend dat de 43-jarige Duitser Christian Brückner, die in de gevangenis zit voor andere feiten, mogelijk betrokken zou zijn bij de verdwijning van de Britse peuter Maddie McCann. Het meisje verdween in mei 2007 uit een appartement in het Portugese Praia da Luz, waar het gezin McCann met vakantie was. De Duitse verdachte verbleef jarenlang in de Portugese Algarve en zou in de buurt van het vakantieoord geweest zijn op het moment van de verdwijning.



Ook de Britse politie voert nog steeds een onderzoek naar de verdwijning van Maddie McCann en verspreidde vorige week een oproep tot getuigen. Volgens de Britse boulevardblad The Sun is alvast één Britse vrouw naar voren getreden die de verdachte Duitser vlak na de verdwijning gezien zou hebben in de buurt van het appartement van de familie McCann. De vrouw zou een "geloofwaardige getuige" zijn, meent het blad.



In totaal heeft de Britse politie al zowat 400 tips ontvangen, meldt Scotland Yard. Op het verhaal in The Sun wil de politie niet reageren.

