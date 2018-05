Britse politie klist 18-jarige die duizenden valse bommeldingen deed in scholen in VS en Groot-Brittannië ADN

17 mei 2018

16u00

Bron: Belga 1 De Britse politie heeft een achttienjarige man opgepakt die wordt verdacht van het sturen van duizenden valse meldingen over bommen in scholen in de VS en Groot-Brittannië.

De politie liet weten dat de verdachte is aangehouden in zijn huis in Andover in het zuidelijke graafschap Hampshire, meldt de BBC.

De man dreigde er telkens mee zogezegd al geplaatste bommen te laten ontploffen als hij geen geld zou krijgen. Naar aanleiding van de dreigementen werden tal van scholen ontruimd.

In maart hield de politie al twee andere achttienjarige personen aan die worden verdacht van het versturen van bommeldingen. De politie vermoedt dat ze alle drie tot dezelfde groep behoren.