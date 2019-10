Britse politie is Vietnamese mensensmokkelaar op het spoor, verantwoordelijk voor 39 doden in Essex AW

30 oktober 2019

14u00

Bron: Belga, Daily Mail, Mirror 0 De politie zou meneer Truong, de baas van een Vietnamese mensensmokkelbende, hebben geïdentificeerd als het meesterbrein achter het drama in Essex. Daarover berichtten enkele Britse kranten vandaag.

Vorige woensdag zijn in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, 39 dode lichamen ontdekt. De politie van Essex vermoedde eerst dat het enkel om Chinese slachtoffers ging, maar verlegde later de focus naar Vietnamese slachtoffers.

Volgens de Britse krant Daily Mirror is de politie nu achter de identiteit van de Vietnamese spilfiguur gekomen. Een speciale taskforce zou zoeken naar een zekere Truong, die miljoenen zou hebben verdiend aan wanhopige gezinnen die een beter leven zochten. Politieagenten in de Vietnamese provincies Ha Tinh en het aangrenzende Nghe An, vanwaar minstens 24 van de dodelijke slachtoffers afkomstig zouden zijn, beschouwen de man als de baas van de "hele bende" in de regio.

De Mirror kreeg naar eigen zeggen te horen dat de ouders van de 26-jarige Pham Thi Tra My - die in de vrachtwagen zou zijn omgekomen - 22.000 dollar betaalden aan Truong. Het zou volgens haar broer haar tweede poging zijn geweest om in Groot-Brittannië binnen te raken. Een eerste keer werd zij gevat en over het Kanaal teruggestuurd.

