Britse politie gebruikt 'verklikker' om bellende bestuurders te detecteren

12 april 2019

15u35

Bron: ANP, BBC, Forbes 3 Verschillende politiekorpsen in Engeland zetten voortaan een apparaat in dat kan detecteren of automobilisten hun mobiele telefoon gebruiken. Dat meldt BBC. Wanneer het apparaat een bellende bestuurder betrapt, wordt een waarschuwing getoond om de automobilist ertoe te bewegen zijn telefoon weg te leggen.

In het Verenigd Koninkrijk kan bellen achter het stuur een boete van ongeveer 230 euro opleveren. Politiekorpsen in de regio’s Thames Vally en Hampshire willen bestuurders voortaan ook waarschuwen wanneer ze zo’n boete riskeren en gebruiken daarvoor een nieuwe sensor.



Het toestel kan gsm-signalen oppikken op 2G, 3G en 4G, en weet zo wanneer in de wagen een smartphone wordt gebruikt. Het apparaat kan ook een bluetooth-verbinding detecteren: in dat geval slaat het geen alarm, aangezien zo'n verbinding er op kan wijzen dat de smartphone verbonden is met de wagen en er dus een handsfree belsysteem wordt gebruikt. De sensor werd vorig jaar voor het eerst getest in het Verenigd Koninkrijk.

Waarschuwing

Wanneer een bellende automobilist wordt gesignaleerd, zal een digitaal bord naast de weg beginnen te flitsen. Op het bord verschijnt dan een smartphone en een verbodsteken, om bestuurders erop te wijzen dat ze hun telefoon moeten weg leggen.



Heel accuraat werkt de sensor nog niet. Het ding komt met één groot nadeel: het kan niet detecteren welke persoon in de auto een smartphone gebruikt. Het zal dus ook een waarschuwing tonen wanneer een passagier, en niet de bestuurder, aan het bellen is.



Daarom kan de politie het apparaat niet gebruiken om bestuurders bijvoorbeeld achteraf te beboeten, en dient het voorlopig enkel om automobilisten te waarschuwen. Ook wil de politie de ‘hotspots’ in kaart brengen door bij te houden waar de sensor het vaakst afgaat.