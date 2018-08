Britse politie gebruikt “superherkenners” om verdachten van gifaanval met novitsjok op te sporen kv

29 augustus 2018

06u30

Bron: The Telegraph 0 Britse agenten die belast zijn met het onderzoek naar de daders achter de chemische aanval op Sergei en Yulia Skripal doen beroep op zogenaamde superherkenners om de duizenden uren aan bewakingsbeelden uit te pluizen. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.

Twee agenten van Scotland Yard, die over een uniek vermogen beschikken om gezichten te identificeren, herinneren en vergelijken moeten de verantwoordelijken helpen vinden voor de aanval met het zenuwgas novitsjok in Salisbury in maart.



Vermoed wordt dat minstens twee Russische verdachten de aanval hebben uitgevoerd op de voormalige dubbelagent Sergei Skripal en zijn docher Yulia, alvorens terug naar Rusland te vluchten.

5.000 uur beeldmateriaal

De superherkenners maken deel uit van een team van speurders die meer dan 5.000 uren aan bewakingsbeelden uit heel Salisbury moeten uitpluizen in de hoop gezichten te vinden die overeenkomen met die van luchtvaartpassagiers die in de uren en dagen na de aanval het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten.

1 procent van de bevolking

Volgens Mick Neville, een voormalige rechercheur bij de Londense politie die het team superherkenners samenstelde in 2011, zijn deze specialisten in staat om mensen zelfs te herkennen wanneer ze zich proberen te vermommen. “Superherkenners hebben een aangeboren vaardigheid die ze delen met slechts ongeveer één procent van de bevolking. Het is niet iets dat je kan aanleren, maar het is een enorme aanwinst in een onderzoek als dit”, licht hij toe.

“Scotland Yard heeft een team van zes politieagenten die deze vaardigheid hebben, maar er wordt ook beroep gedaan op mensen uit het publiek die geregistreerd zijn als officiële superherkenners. Mensen die deze vaardigheid hebben, zijn vaak beter met mensen van hun eigen etnische achtergrond. Ze concentreren zich niet op de overduidelijke kenmerken zoals haarstijl, maar kijken naar de vorm van de ogen, mond, neus of oren. Ze zijn ook erg bekwaam in het herkennen van iemand na verloop van tijd. Dus als het beeld jaren oud is, zijn ze nog altijd in staat om bepaalde gelaatskenmerken te zien”, vertelde hij aan The Telegraph.

De superherkenners hebben waarschijnlijk foto’s te zien gekregen van Russische agenten en andere potentiële verdachten om te kijken of ze hen kunnen herkennen op de uren aan bewakingsbeelden die in en rondom Salisbury verzameld werden, vermoedt Neville.

De Londense politie richtte het team van superherkenners op in de nasleep van de rellen in Londen in 2011. Ze moesten verdachten helpen identificeren die betrokken waren bij plunderingen en andere misdrijven. De eenheid slaagde er onder andere in 2014 in om de moordenaar van een schoolmeisje uit West-Londen te identificeren.

Gezichtsblindheid

Wetenschappers ontdekten voor het eerst deze unieke capaciteiten toen ze prosopagnosie of gezichtsblindheid bestudeerden, een zeldzame aandoening waarbij patiënten niet in staat zijn om menselijke gezichten te herkennen.

Tijdens de studie ontdekten de onderzoekers echter vier mensen die de tegenovergestelde aandoening leken te hebben: ze bleken buitengewoon goed in het herinneren en identificeren van gelaatskenmerken.

16.000 uren werk

Een woordvoerder van Scotland Yard weigerde te bevestigen of er gebruik wordt gemaakt van superherkenners, maar zei: “Medewerkers van het nationale bewakingsnetwerk, samen met collega’s uit vijf verschillende diensten, inclusief specialisten in beeldidentificatie hebben nu ongeveer 5.000 uren aan bewakingsbeelden bekeken. Ze nemen de beelden erg nauwkeurig door – een precies werk dat de agenten tot nu ongeveer 16.000 uren heeft gekost.”